Piden acelerar remodelaciones en el Aeropuerto de Monterrey

Javier Caballero, diputado del PRI, mencionó que es importante tener un aeropuerto en buenas condiciones para el turismo, pero sobre todo para la gente de NL

Ante las molestias que genera el atraso de las remodelaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey, el diputado del PRI, Javier Caballero, solicitó se aceleren los trabajos para que el servicio sea adecuado, no solo para los turistas, sino principalmente para los regiomontanos.

En entrevista, el diputado mencionó que aunque sí es importante que estas remodelaciones estén listas para aquellos que vienen a la entidad por el Mundial, es fundamental pensar en todas las personas regiomontanas que usan el aeropuerto y que a pesar de pagar una de las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA) más altas de todo el país, las condiciones no lo reflejan.

“Yo creo que es bien importante y lo mencionas, sí es importante el turismo, pero es más importante la gente de Nuevo León, hay mucha gente en Nuevo León que a diario utiliza el aeropuerto para viajes de negocios, para viajes de placer, para viajes de salud y es importante que tengamos un aeropuerto con las mejores condiciones.

“Por ahí se está manejando la posibilidad nuevamente de aumentar la tarifa de uso de aeropuerto para que sea uno de los aeropuertos más caros de México y volvemos a lo mismo para pensar en aumentos hay que pensar en condiciones dignas”, dijo Javier Caballero, diputado del PRI.

A cinco meses de que inicie el Mundial FIFA 2026 el Aeropuerto Internacional de Monterrey sigue “patas pa’ arriba” por las obras de remodelación.

Estas se iniciaron hace casi un año para ampliar la capacidad del aeropuerto, sin embargo continúan sin fecha clara de conclusión, generando molestias e incomodidades entre los viajeros.

Usuarios reportan falta de espacios, zonas restringidas, recirculaciones confusas y escasez de bandas para equipaje, lo que provoca largas esperas e incluso que personas se sienten en el piso por falta de asientos.

Estas dificultades ocurren además de que próximamente aumentará la TUA, que ya era una de las más altas entre las sedes mundialistas.

Desde la administración del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) se defiende que los trabajos buscan preparar el aeropuerto para el evento, aunque no se ha precisado cuándo terminarán las obras.