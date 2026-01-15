Molesta e incomoda a pasajeros remodelación del Aeropuerto

A 3 meses del repechaje del Mundial, persisten trabajos que limitan espacios, como el área de recoger equipajes y usuarios caminan entre obstáculos en pistas

El Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) sigue, literalmente, “patas pa´arriba”, ya que las obras de remodelación se han convertido en un cuento de nunca acabar, lo que provoca mala imagen e incomodidad para sus miles de usuarios.

A 3 meses de que inicie el Mundial FIFA 2026, la central aeroportuaria sigue siendo escenario de trabajos para ampliar su capacidad, pero no se sabe cuándo concluirán a pesar de que iniciaron hace casi un año.

Los pasajeros se quejan porque deben esperar mucho tiempo para recoger equipaje, ya que apenas existe una banda por cada terminal.

Y debido a las obras, los pasajeros de la Terminal A, que tiene vuelos nacionales e internacionales, siguen sufriendo por la falta de espacios, debido a áreas restringidas y en remodelación, además de sortear obstáculos en el exterior.

INFO7 recorrió el punto y fue común ver a pasajeros sentados en el piso junto con sus niños para conectar sus celulares al tomacorriente debido a que no hay junto a las sillas de las salas de espera.

Otros viajeros descansan en el piso precisamente por la falta de espacios.

Y persisten las quejas de usuarios por la tardanza en la entrega de equipaje en las bandas, insufi cientes cuando llegan varios vuelos a la vez.

Por las obras, una sala fue reubicada y, aunque la zona tiene tapias para evitar que se vea hacia el interior, también es común ver a empleados pintando o descansando junto a los pasajeros.

Esto ocurre a punto de que el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), que dirige Ricardo Dueñas Espriú, incremente 7% la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), con lo que pasaría de $697.55 pesos a $746.38 en vuelos nacionales y de $1,252 pesos a $1,339.64 pesos en internacionales.

De por sí, esa tarifa ya era la más cara de las sedes mundialistas y ahora lo será mucho más.

El pasado 5 de noviembre, INFO7 evidenció que los 40,000 pasajeros que a diario utilizan este aeropuerto son recibidos con un “muladar”, pues tanto en el exterior como en las autopistas hay un “tiradero” debido a las obras.

De hecho, persiste la práctica de bajar a los pasajeros en la pista y hacerlos caminar exponiéndolos a riesgos y a inclemencias del tiempo.

“Hace rato sí, para salir de aquí, dimos más vuelta”, dijo uno de los pasajeros.

-¿Cómo cuánto tiempo tardaron?

-5, 10 minutos, para dar toda la vuelta — respondió.

Otro viajero se quejó de las incomodidades y molestias.

“No nos dicen por dónde (hay que salir), así que seguimos al que va adelante de nosotros. Hay pasillos improvisados, sí, para salir aquí, sí, un pasillo improvisado es más vuelta, hay que dar más vuelta”, tronó.

Una madre de familia lamentó que haya otro tipo de repercusiones.

“Hay mucha gente que viaja y luego se les retrasa el vuelo y luego se quedan ahí en las áreas”, aseveró.

Ante eso, OMA respondió en un comunicado que las responsables de no usar los pasillos telescópicos eran las aerolíneas y que los trabajos actuales buscan incrementar la capacidad operativa del lugar de cara al Mundial FIFA; sin embargo, no dijo cuándo terminarán los riesgos e incomodidades.

La autoridad que debe obligarlos a presentar una buena cara ante el mundo es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuyo delegado en Nuevo León es Jorge Villafranca.

No nos avisan

Los pasajeros se quejaron porque nadie les avisa que algunas zonas están cerradas ni que se reubicó temporalmente la sala de espera de los vuelos nacionales en la Terminal A, lo que les causa molestias y problemas.

“Está medio cruzada la salida de los vuelos con la entrada de algunas puertas”, dijo uno de los usuarios.

“(Falta) más gente que te ayude a orientarte porque ahorita no vi mucho personal”, se quejó.

Otro pasajero aseveró que hay incomodidad en los baños.

“En el tema de los sanitarios, están un poquito reducidos en el espacio”, denunció.

Se buscó a la vocería de OMA para pedir información sobre porcentaje de avances y terminación de los trabajos, pero lo dejaron pendiente.