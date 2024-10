Pide Congreso se publiquen acuerdos y decretos aprobados

Lorena de la Garza, presidenta del Congreso, señaló que el asunto más viejo que el Poder Ejecutivo no ha publicado es de mayo del 2022

La presidenta del Poder Legislativo, Lorena de la Garza, solicitó al Poder Ejecutivo publicar 492 acuerdos y decretos que aprobaron desde el 2022 a la fecha.

Esta solicitud la dejó en la Oficialía de Partes del Palacio de Gobierno y dijo que en dado caso que los documentos que el Congreso envió en su momento se hayan traspapelado, ella los hacía llegar de nueva cuenta.

“Trajimos la documentación de 48 decretos y 444 acuerdos no publicados, de cosas que hemos aprobado envió el Congreso y aquí no se han publicado.

“Recordemos que la facultad para publicar en el Periodico Oficial es del Gobierno del Estado a través de la Secretaría General de Gobierno, entonces hoy les trajimos toda esa documentación, junto con el acuerdo donde se desechan los 52 vetos que nos remitieron hace un par de semanas”, dijo Lorena de la Garza.

Según la Presidenta del Poder Legislativo el asunto más viejo que el Poder Ejecutivo no ha publicado es de mayo del 2022.

“Como no sabemos por qué no se han publicado, cuando ellos por ley están obligados a hacerlo, no sabemos si se traspapeló, si hubo algún tema con los documentos que enviamos, entonces se los hacemos llegar nuevamente.

“Esto para que el área jurídica pueda analizarlo y posteriormente publicarlo, porque es una tarea que tienen pendiente”, agregó De la Garza.

Aseguró que en dado caso que no se publiquen antes del miércoles, día que se reunirá con el gobernador Samuel García, ella traería el tema para saber cuál es el motivo de la falta de publicación.

