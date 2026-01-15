Divide opiniones caos en remodelación del Aeropuerto de Monterrey

En el Aeropuerto Internacional de Monterrey los pasajeros siguen caminando junto a obras inconclusas tanto en el interior como exterior

Opiniones encontradas manifiestan usuarios y viajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional de Monterrey, ante las complicaciones generadas por las obras de remodelación que se realizan en la Terminal A, la cual concentra las llegadas y salidas de vuelos internacionales operados por el Grupo Aeroportuario del Norte (OMA).

Los pasajeros señalan que, debido a los trabajos, en algunas ocasiones se ven obligados a caminar largas distancias entre una terminal y otra, así como a trasladar su equipaje bajo condiciones adversas, como la lluvia.

Además, se han implementado pasillos provisionales y adecuaciones temporales, incluso en los accesos al aeropuerto, lo que ha generado confusión y molestias entre los usuarios.

Pese a ello, algunos viajeros reconocen que las obras tienen como objetivo mejorar las instalaciones y modernizar la infraestructura aeroportuaria.

Ante esta situación, OMA informó que aún no existe una fecha definida para la conclusión del plan de remodelación, ya que se trata de un proyecto integral de expansión y modernización, principalmente en la Terminal A.

De acuerdo con el grupo aeroportuario, estas acciones están orientadas a mejorar la experiencia del pasajero, ampliar la capacidad operativa y responder al crecimiento de la demanda aérea tanto nacional como internacional, además de garantizar un entorno más funcional y seguro.

Mientras tanto, algunos pasajeros consideran que los inconvenientes actuales traerán beneficios a largo plazo, especialmente de cara al Mundial de Futbol 2026, evento para el cual se espera que el Aeropuerto Internacional de Monterrey ofrezca mejores condiciones y mayor comodidad a los viajeros.