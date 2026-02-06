Patrullan con fuerzas armadas por explosivos terrestres

El fiscal Javier Flores informó que en conjunto con autoridades federales se han estado haciendo revisiones periódicas para evitar ese tipo de hechos

Ante las recurrentes explosiones de minas fabricadas artesanalmente por grupos criminales, la Federación acentuó los patrullajes para localizar los artefactos en coordinación con las corporaciones de seguridad pública estatal, informó la Fiscalía.

El jueves en el municipio de Doctor Coss un campesino resultó con lesiones tras activar con su camioneta uno de los explosivos.

Fue a la altura de una brecha conocida como El Zacate, en los limites con el estado de Tamaulipas, donde ocurrió el incidente.

“El tema es que esto se ha presentado en varias ocasiones, entonces en compañía de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, se han estado haciendo revisiones periódicas para evitar ese tipo de conductas.

“Se hacen recorridos rutinarios en las brechas del estado para evitar que acontezcan esos hechos”, dijo el fiscal Javier Flores.

“La información primaria que tenemos es que se encontraba enterrado ese objeto explosivo artesanal y causó daños materiales”, destacó, “es hechizo, es artesanal”.

Cuestionado sobre la procedencia del artefacto, el titular del órgano autónomo se limitó a decir que no tienen la certeza del origen de ese objeto en particular.

Sin embargo, destacó que tienen antecedentes de episodios anteriores que los lleva a vincular las minas con la delincuencia organizada.

“Sería difícil establecerlo así, pero lamentablemente es una conducta delictiva de los grupos criminales”, agregó.

Apenas en diciembre otros dos artefactos se detonaron en hechos distintos a la altura de la misma comunidad.

Como saldo se reportó el fallecimiento de un civil y lesiones en al menos cinco elementos de Fuerza Civil.