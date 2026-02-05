Fiscalía investiga explosión de mina terrestre en Doctor Coss

El fiscal Javier Flores Saldívar las autoridades ya se encuentran recabando información para determinar cómo ocurrieron los hechos.

El Fiscal General del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, dio a conocer que se está investigando la explosión de una mina terrestre en el municipio de Doctor Coss.

Lo anterior fue dado a conocer durante la reunión de seguridad que se llevó a cabo este miércoles.

Aunque no especificó la fecha en que se registró dicha explosión, señaló que es reciente y las autoridades ya se encuentran recabando información para determinar cómo ocurrieron los hechos.

En el sitio en donde se registraron los hechos se encuentra personal militar como parte de las acciones de seguridad y resguardo del área.

Hasta el momento se desconoce si la explosión de la mina resultó en personas lesionadas o muertas, sin embargo, en una fotografía compartida a INFO7, muestra una camioneta pick-up en color negro completamente destruida del frente.

Antecedentes de minas terrestres en NL

Aunque no es común la presencia de estos artefactos explosivos en la entidad, esta tendencia ha ido en aumento desde el 2025 debido a la violencia de grupos criminales.

En diciembre del 2025 se reportaron tres explosiones de minas terrestres en los municipios de China y Doctor Coss, mismas que dejaron a una persona sin vida y varios heridos, entre ellos un elemento de Fuerza Civil.

Este fenómeno se concentra en zonas rurales y brechas utilizadas para tráfico de drogas y desplazamiento de criminales, particularmente en municipios fronterizos con Tamaulipas.

¿Qué es una mina terrestre?

Una mina terrestre es un artefacto explosivo oculto bajo tierra o camuflado, diseñado para detonar al ser pisado o activado por personas o vehículos. Se compone de carga explosiva y detonador, clasificándose en antipersona (para mutilar/matar) o antitanque. Aunque 144 países han prohibido las minas antipersona, persisten como grave amenaza civil posconflicto.

Tipos principales

-Antipersona: Diseñadas para incapacitar soldados, causan el 90% de las víctimas civiles.

-Antitanque: Diseñadas para destruir vehículos blindados, requieren mayor presión.

Impacto Humanitario: Son armas de fragmentación que causan amputaciones y muerte. Impiden el uso de tierras agrícolas y carreteras años después de terminar una guerra.

La presencia de estos artefactos representa una amenaza constante que frena el desarrollo económico de las zonas afectadas.