Paralizan disputados nuevamente Congreso; no inician sesión

Sin la mayoría simple de un lado ni del otro, el Congreso local entró en una nueva parálisis legislativa ya que estarán desechando la orden del día de cada sesión.

Al tener dos bloques de 21 votos, uno en contra y otro a favor, todas las propuestas quedan empatadas por lo que se desechan inmediatamente y así sucedió este lunes, por lo cual la sesión no procedió.

Diputados del PRI y del PAN aseguraron que en lugar de faltar a la sesión, este será el nuevo modus operandi de los diputados de Movimiento ciudadano, ahora junto a Morena, Partido del Trabajo y Verde para paralizar el Congreso.

Ya encontraron una nueva modalidad para no sesionar, si ustedes recuerdan en la legislatura pasada se la pasaron seis o siete meses sin venir a sesión y pues ya están encontrando un nuevo modus operandi de ir en contra del orden del día, no votar nada y bueno se va a paralizar nuevamente esta legislatura. Nosotros seguiremos asistiendo, aquí estaremos, nuestros diputados siempre cumplimos con nuestras asistencias los tres años pasados, los que no venían eran los de Mc, nosotros aquí estamos plantados siempre, dijo Heriberto Treviño coordinador del PRI.

Por su parte, Carlos de la Fuente del PAN, dijo que con esto se ve clara la alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano.

Los ‘fosforenos’ buscaron una nueva forma de lograr la parálisis legislativa ahora no van a estar aprobando el orden del día y van a volver a lograr que no podamos sesionar los asuntos importantes y relevantes de Nuevo León. Vemos una alianza completa entre el MC – MOR, así que lo que salieron a decir los compañeros de Morena, del Verde, del PT en campaña que estuvieron cuestionando al Ejecutivo por sus ineficiencias pues parece que ahora se lo están aplaudiendo. dijo De la Fuente,

Por su parte, Morena indicó que ellos no son “comparsa” de nadie, solo buscan que se respete la legalidad, ya que, aseguran que la mesa directiva no es legítima por lo cual, no aprobarán el orden del día hasta que se remueva la mesa y se vote una nueva.

