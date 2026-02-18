Padres de familia denuncian irregularidades tras video viral

Una madre de familia denunció presuntas irregularidades al interior del plantel y señaló directamente al director, a quien acusó de corrupción

La preocupación entre madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 35, ubicada en la colonia Fomerrey 11, en el municipio de San Nicolás, se intensificó tras la reunión que sostuvieron con autoridades educativas, luego de la difusión de un video en el que presuntamente se observa a un alumno mostrando lo que sería un arma de fuego dentro de un salón de clases.

“Vino la Secretaría alrededor de las diez y media, pero el director no dijo nada y nos pidió que ya no siguiéramos investigando”, afirmó.

La madre aseguró que el plantel cuenta con cámaras de videovigilancia en los salones, las cuales fueron adquiridas con recursos de los propios padres de familia y que incluso cuentan con audio, por lo que afirmó que el video que se viralizó salió del sistema interno de la escuela.

Indicó que, aunque se les informó que el alumno involucrado será dado de baja por la vía administrativa, los padres consideran insuficiente la medida, pues aseguran que la escuela es insegura y que en otras ocasiones se han detectado situaciones de riesgo.

Ante el temor, este lunes se registró una baja asistencia, ya que varios padres decidieron no enviar a sus hijos a clases hasta que se implementen medidas más estrictas como el operativo mochila, detectores de metal y mayor transparencia por parte de la directiva.