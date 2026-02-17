Menor lleva presuntamente una pistola a secundaria en San Nicolás

Hasta el momento, autoridades educativas no han emitido un posicionamiento oficial para confirmar si el objeto mostrado corresponde a un arma real o de utilería

La presunta portación de un arma de fuego dentro de un salón de clases encendió la preocupación entre padres de familia y vecinos de San Nicolás.

Esto luego de que comenzara a circular un video grabado por las cámaras de vigilancia al interior de una de las aulas de la Escuela Secundaria Técnica 35.

En las imágenes, se observa a varios alumnos dentro del salón mientras uno de ellos muestra un objeto con características similares a una pistola.

El ambiente, lejos de reflejar alarma, exhibe risas y comentarios entre los menores, lo que incrementó la inquietud entre la comunidad escolar ante el posible riesgo.

El plantel se ubica en la colonia Prados del Nogalar, donde, de acuerdo con testimonios de padres de familia, los conflictos entre estudiantes han sido frecuentes tanto dentro como fuera de la institución.

Maricarmen Hernández, madre de familia señaló que las peleas y situaciones de acoso escolar se han presentado de manera constante, particularmente durante los recesos y expresó su preocupación por la seguridad en el entorno escolar y consideró necesario reforzar la supervisión tanto en casa como en el plantel.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de que los padres revisen las mochilas de sus hijos y que exista mayor vigilancia por parte del personal docente y administrativo.

"Bueno, sí han visto peleas, bullying y todo eso en las escuelas, pues a veces más que nada en el recreo y así.

“Tienen que estar al pendiente de sus papás, revisar sus mochilas más que nada, pues ellos que son menores de edad tienen que estar al pendiente de, pues de ellos, igual con los maestros, revisarle sus mochilas y todo”, comentó Hernández.

La difusión del video ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control y prevención en los centros educativos, especialmente en un contexto donde los enfrentamientos entre alumnos han ido en aumento en distintos puntos del estado.

Hasta el momento, autoridades educativas no han emitido un posicionamiento oficial para confirmar si el objeto mostrado corresponde a un arma real o de utilería.

Tampoco se ha detallado si se aplicaron medidas disciplinarias o protocolos de seguridad tras lo ocurrido.

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer los filtros de ingreso y las estrategias de prevención dentro de las escuelas, con el objetivo de garantizar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.