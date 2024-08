Obligan afectaciones en Chipinque a cancelar carrera anual

Tras los desastres registrados en el parque ecológico Chipinque, la administración anunció la cancelación de la Carrera Aniversario Chipinque Trail 6 y 10k 2024.



Este evento estaba programado para el 25 de agosto en la reserva natural, pero las afectaciones de la tormenta tropical Alberto no permitieron el uso de este espacio.



La administración de Chipinque señaló a través de redes sociales que se buscó un nuevo sitio para no cancelar, sin embargo, no fue posible garantizar la seguridad de los participantes de este maratón.

“Esta decisión es debido a las complicaciones logísticas para llevar a cabo la carrera dentro de la reserva natural tras las afectaciones de la tormenta tropical ‘Alberto’.

“A pesar de los esfuerzos por encontrar alternativas en otras fechas y espacios alternos, además de gestionar los permisos necesarios, no fue posible concretar una opción viable que garantizara la seguridad y calidad que los participantes merecen”, se lee en la publicación.



El Horizonte ha dado seguimiento a esta devastación que se ha presentado en Chipinque por dicho fenómeno natural y los deslaves por escurrimientos tras las lluvias copiosas de Alberto.

Para esta carrera, el parque esperaba recibir a visitantes locales, nacionales e internacionales como en los años pasados, pero sin poder llevar acabo esta actividad, es una oportunidad menos para recaudar el dinero necesario para la recuperación de la reserva.

Ante esta situación, Chipinque extendió la posibilidad de que el pago de su inscripción se tome como donativo, de lo contrario podría realizarse el reembolso por distintos medios, pero de no ser así el dinero ya pagado sería deducible de impuestos.

El parque también señaló que la siguiente edición sí se llevaría a cabo, por lo que lamento que este 2024 no se realizara, pero lanzo un mensaje de bienvenida al próximo año.

“Si lo desean, su inscripción puede tomarse como un donativo, para lo cual el parque puede emitir un recibo deducible de impuestos”

“Lamentamos que por estas circunstancias extraordinarias la carrera 2024 no pueda realizarse, y estamos seguros de que nos veremos nuevamente para una gran edición 2025”, menciona la publicación.





Comentarios