El mandatario estatal dio a conocer la noticia desde la Ciudad de México, luego de ser notificado sobre la selección del inmueble

Fue durante la mañana de este lunes 23 de noviembre cuando el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció mediante un video publicado en sus redes sociales que el Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, será sede del Mundial Femenil de Futbol 2031.

El mandatario estatal dio a conocer la noticia desde la Ciudad de México, luego de ser notificado sobre la selección del inmueble para recibir nuevamente una justa mundialista.