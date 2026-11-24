Fue durante la mañana de este lunes 23 de noviembre cuando el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció mediante un video publicado en sus redes sociales que el Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, será sede del Mundial Femenil de Futbol 2031.
El mandatario estatal dio a conocer la noticia desde la Ciudad de México, luego de ser notificado sobre la selección del inmueble para recibir nuevamente una justa mundialista.
@Miseleccionfem, ¿y si sí? 🇲🇽⚽️ Nos informan que este 2031 México volverá a ser sede de un mundial: el Mundial Femenil. Y Nuevo León volverá a ser la sede más norteña. ¡Arráncate, compadre! https://t.co/YRnSE1ncAV— Samuel García (@samuel_garcias) November 23, 2026
“Hoy me acaban de notificar que de nueva cuenta el estadio BBVA en Nuevo León será sede del Mundial Femenil”, expresó Samuel García en su video.
El gobernador también destacó las condiciones de seguridad de Nuevo León y recordó la experiencia del estado durante el Mundial de este año, particularmente por las actividades realizadas en el Fan Fest.
“Bienvenido FIFA de nuevo a la sede más segura y que fue el mejor FanFest del Mundial este verano”, mencionó.
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La FIFA confirmó este lunes que México organizará la Copa Mundial Femenina de 2031 en conjunto con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica. Será la primera ocasión que nuestro país reciba oficialmente esta competencia en su categoría mayor.
Además, el torneo tendrá un formato histórico, pues contará por primera vez con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos.
Nuevo León 👊🇲🇽 https://t.co/9rzNo73Id4— Samuel García (@samuel_garcias) November 23, 2026
Adelantó que daría a conocer más detalles durante la tarde de este lunes.