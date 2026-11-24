La FIFA confirmó que Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica organizarán el Mundial Femenino de 2031, que por primera vez contará con 48 selecciones

México formará parte de la organización de la Copa Mundial Femenina de 2031 junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, luego de que la FIFA confirmara la candidatura conjunta de las cuatro naciones durante una reunión celebrada este lunes en Zúrich, Suiza.

El organismo rector del futbol también ratificó al Reino Unido como anfitrión del Mundial Femenino de 2035, con una propuesta encabezada por Inglaterra y en la que participan Irlanda del Norte, Escocia y Gales.

Las dos designaciones marcan el camino para las próximas ediciones del torneo, que tendrán un cambio importante en su formato: por primera vez reunirán a 48 selecciones y contemplarán 104 partidos.

Durante la presentación de la candidatura de 2031, la presidenta de la Federación de Futbol de Estados Unidos, Cindy Parlow Cone, destacó la dimensión que tendrá la competencia y el compromiso de cumplir con las expectativas que representa.

"Este será el mayor evento deportivo femenino de la historia. Lo que significa que tenemos que cumplir", expresó ante los integrantes de la FIFA.

Volveremos a vivir la emoción de un Mundial en casa. Esta vez, para celebrar, impulsar y llevar aún más lejos el futbol femenil. México será anfitrión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica ¡México otra vez! https://t.co/amehF9tnwJ — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 23, 2026 México tendrá su cuarto Mundial La candidatura de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) contempla 20 posibles ciudades sede: 14 en Estados Unidos, cuatro en México, una en Costa Rica y otra en Jamaica. Las ciudades propuestas para estos dos últimos países son San José y Kingston, respectivamente. Para México, la designación representa una nueva oportunidad de recibir una Copa del Mundo, luego de haber organizado los torneos masculinos de 1970 y 1986, además de formar parte de la organización de la edición de 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Con ello, el país llegará a cuatro participaciones como anfitrión de una Copa Mundial de la FIFA, considerando las ediciones masculinas y femeninas. Estados Unidos, por su parte, cuenta con experiencia en la organización del futbol femenino, pues recibió las ediciones de 1999 y 2003. También fue sede del Mundial masculino de 1994 y comparte la organización del torneo de 2026. Inglaterra encabezará el Mundial de 2035 La FIFA también confirmó la candidatura del Reino Unido para organizar la Copa Mundial Femenina de 2035. La propuesta reúne a Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, con un total de 19 posibles estadios, entre ellos el emblemático Wembley, en Londres. Para Inglaterra será la primera ocasión en que reciba un Mundial Femenino, torneo que comenzó a disputarse en 1991, cuando China organizó la primera edición. La propuesta británica también contempla el Windsor Park de Belfast, en Irlanda del Norte, donde se proyecta una renovación para alcanzar una capacidad de 23,000 espectadores. El estadio tendría dimensiones suficientes para albergar encuentros del Mundial Femenino, aunque no cumpliría con los requisitos para recibir partidos de la Eurocopa masculina. Cabe destacar que las dos próximas ediciones del Mundial Femenino tendrán un formato ampliado a 48 equipos y 104 encuentros, lo que representa un crecimiento en la dimensión deportiva y comercial de la competencia. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los representantes de las candidaturas destacaron las expectativas económicas de ambos torneos y el compromiso de destinar nuevamente esos recursos al desarrollo del futbol femenino. La elección se realizó sin candidaturas rivales, una situación que se repite por segunda ocasión en menos de dos años dentro de los procesos de asignación de sedes mundialistas. El procedimiento recuerda a lo ocurrido con las Copas Mundiales masculinas de 2030 y 2034. En diciembre de 2024, las federaciones afiliadas a la FIFA respaldaron una candidatura conjunta de seis países y tres continentes para organizar el Mundial de 2030: España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay. Ese acuerdo dejó el camino libre para que Arabia Saudita recibiera la organización de la edición de 2034, mediante un proceso acelerado que generó cuestionamientos por las condiciones para presentar candidaturas alternativas. Con las nuevas designaciones, la FIFA deja establecidas las sedes de los Mundiales Femeninos de 2031 y 2035, dos ediciones que estrenarán el formato de 48 selecciones y ampliarán el alcance internacional de la competencia.