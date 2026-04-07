Nuevo León impulsa trámites ambientales digitales para industria

Autoridades destacan reducción de tiempos, simplificación de procesos y seguimiento en tiempo real con plataforma NLínea

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León reforzó su estrategia para el cumplimiento de la normatividad ambiental al participar en un taller de actualización dirigido al sector industrial, enfocado en permisos, autorizaciones y procesos regulatorios.

El encuentro fue organizado por el Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León en el Club Industrial, con la finalidad de brindar herramientas prácticas a empresas para facilitar sus gestiones y fortalecer una cultura de responsabilidad ambiental.

Apuesta por la digitalización

Durante el evento, el titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, destacó que la colaboración entre gobierno e industria es clave para avanzar en el cuidado del medio ambiente.

“El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Estos espacios de capacitación nos permiten trabajar de la mano con la industria, brindando certeza en los procesos”, señaló.

Uno de los principales ejes fue la presentación de los avances en la plataforma digital NLínea, que permite a las empresas iniciar, consultar y dar seguimiento a sus trámites sin necesidad de acudir presencialmente.

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Ventanilla única y procesos más ágiles

La herramienta funciona como una ventanilla única que concentra diversos servicios estatales, incluyendo trámites ambientales relacionados con impacto y riesgo ambiental, calidad del aire, gestión de residuos, agua residual y emisiones de gases de efecto invernadero.

Entre los beneficios destacan la reducción significativa en los tiempos de respuesta, la simplificación de procesos y el monitoreo en tiempo real de cada gestión.

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Además, la digitalización contribuye a disminuir el uso de papel y traslados, lo que también impacta positivamente en la reducción de emisiones contaminantes.

En el taller participaron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y Agua y Drenaje de Monterrey, reforzando la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Las autoridades subrayaron que este tipo de capacitaciones fortalecen las capacidades del sector productivo, al ofrecer claridad sobre procesos como la evaluación de impacto ambiental, el control de emisiones, la gestión de residuos y la supervisión de descargas de aguas residuales.