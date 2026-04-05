Rescata División Ambiental a 13 gatitos maltratados

Por: Carlos Nava 02 Abril 2026, 14:32 Compartir

La intervención se derivó de una denuncia ciudadana que circuló a través de redes sociales, lo que activó la coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente

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En un operativo conjunto liderado por la Nueva División Ambiental, autoridades estatales lograron el aseguramiento de 13 gatos que vivían en condiciones de extrema insalubridad y negligencia dentro de un domicilio en el municipio de Juárez. La intervención se derivó de una denuncia ciudadana que circuló a través de redes sociales, lo que activó la coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y el gobierno municipal. Un escenario de crueldad y abandono Durante la inspección, los agentes confirmaron que los felinos habitaban un entorno insalubre, rodeados de suciedad y sin las condiciones mínimas de higiene para su supervivencia. Varios ejemplares se encontraban confinados en jaulas, lo que limitaba severamente su movilidad. El hallazgo más crítico fue el cuerpo sin vida de un cachorro de aproximadamente dos meses y medio, el cual estaba dentro de una caja en el inmueble, confirmando la gravedad de la omisión de cuidados. “El maltrato animal no se limita a actos de violencia directa; también incluye la omisión de cuidados básicos como mantenerlos en espacios insalubres o negarles atención veterinaria”, puntualizó Raúl Lozano Caballero, Secretario de Medio Ambiente.

Acciones y resguardo

Tras el operativo, los 13 felinos fueron retirados del lugar de manera inmediata para ser trasladados al Centro Estatal de Atención Animal, en donde reciben valoración veterinaria especializada y resguardo seguro para su recuperación.

Política de mano dura en Nuevo León

Lozano Caballero fue enfático al declarar que en el estado existe una política de "tolerancia cero" ante cualquier forma de negligencia o crueldad animal.

La Nueva División Ambiental reafirmó su compromiso de dar seguimiento puntual a los reportes ciudadanos y fortalecer la vigilancia en toda la entidad para prevenir que actos de esta naturaleza queden impunes.