Nuevo León en el Top 10 de reducción de homicidios durante 2026

Datos compartidos por la administración estatal muestran que la cifra de homicidios se redujo 75% en comparación con mayo de 2024

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Nuevo León se encuentra dentro de las primeras diez entidades en reducir de manera significativa las cifras de homicidios dolosos, según los datos brindados durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su participación, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, destacó que México registró una disminución del 48% desde el inicio de la actual administración, lo que representa 41 casos diarios menos.

Mientras que la disminución del promedio diario de homicidio doloso entre los primeros semestres de 2025 y 2026 de las entidades, el estado de Nuevo León se posiciona en el sexto lugar.

San Luis Potosí - 81.7% Zacatecas - 61.8% Quintana Roo - 60.1% Nayarit - 59.1% Guanajuato - 50.9% Nuevo León - 50.6% Baja California Sur - 46.6% Michoacán - 43.5% Sonora - 42.7% Jalisco - 41.1%

Nuevo León registró el mejor junio en los últimos 16 años

Esto responde a lo establecido por el gobernador Samuel García, quien anunció a inicios de este mes que junio de 2026 se consolidaba como el mejor mes en los últimos 16 años en materia de seguridad pública.

Datos compartidos por la administración estatal muestran que la cifra de homicidios se redujo 75% en comparación con mayo de 2024, al reportar tan solo 28 casos.

También resaltó que el primer semestre de 2026 también fue el de menor incidencia en los últimos 16 años, por lo que afirmaron que estos indicadores reflejan la evolución de la lucha contra este tipo de delitos.