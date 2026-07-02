Nuevo León reporta mínimo histórico en homicidios durante junio

El Gobierno de Nuevo León informó que junio de 2026 concluyó con 28 homicidios dolosos, la cifra más baja en términos absoluto

El Gobierno de Nuevo León informó que junio de 2026 concluyó con 28 homicidios dolosos, la cifra más baja en términos absolutos registrada en la última década en la entidad.

De acuerdo con la información oficial, este resultado forma parte de una tendencia a la baja en la incidencia de este delito, reflejada en una reducción del 75% en el promedio diario de homicidios entre mayo de 2024 y julio de 2025, así como en una contención del 49% durante los últimos 11 meses.

El reporte señala que, al tomar en cuenta el crecimiento poblacional, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes registrada durante junio representa el mejor resultado alcanzado por Nuevo León en los últimos 16 años.

Asimismo, las autoridades estatales destacaron que el periodo comprendido entre enero y junio de 2026 constituye el semestre con la menor incidencia de homicidios dolosos registrada en la entidad en los últimos 16 años.

El Gobierno estatal aseguró que estos indicadores reflejan la evolución de la incidencia delictiva en materia de homicidio doloso durante el presente año.