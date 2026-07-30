Nuevo León busca fortalecer instituciones de seguridad pública

Estos resultados son producto de la estrategia conjunta entre las corporaciones estatales, federales y municipales, según afirmó el mandatario estatal

El gobernador Samuel García exhortó este miércoles a las autoridades a mantener las instituciones de seguridad con el más alto estándar.

Tras encabezar la sesión de la Coordinación en la Mesa de Seguridad, el mandatario estatal reiteró que el compromiso se mantiene en conservar las instituciones de primer mundo por medio de la coordinación, inversión y actualización permanente de las corporaciones.

Luego de que el Estado de Nuevo León recibiera el reconocimiento como sede del Mundial 2026, García Sepúlveda destacó que la FIFA también ubicó a la entidad como primer lugar nacional y el segundo sitio más seguro entre México, Estados Unidos y Canadá.

"Tenemos instituciones de primer mundo y es nuestra chamba como cabezas de ellas de que se mantengan, de que estén bien actualizadas con inversiones suficientes y que siga todo este proceso de seguridad pública".

También mencionó que estos resultados son producto de la estrategia conjunta entre las corporaciones estatales, federales y municipales, por lo que la seguridad se mantiene como prioridad.

Además, reconoció el esfuerzo de aquellos que integran la Coordinación de la Mesa de Seguridad y los convocó a mantener el trabajo conjunto para fortalecer las instituciones.

Reconocen a Nuevo León por plan de seguridad en Mundial 2026

En la entrega de reconocimientos por la Estrategia de Seguridad en la Copa Mundial de Futbol 2026, Fuerza Civil fue reconocida este martes por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la planeación, organización y ejecución del Plan Kukulkán, la estrategia nacional de seguridad implementada durante el magno evento deportivo.

En la ceremonia celebrada en el Estado de México, la presidenta agradeció a las entidades que dieron sede a los 13 partidos programados durante el magno evento deportivo.