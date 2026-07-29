Reconocen a Nuevo León por plan de seguridad en Mundial 2026

Se detalló que más de 20 dependencias federales, con la participación de más de 124 mil elementos operativos durante la justa deportiva

En la entrega de reconocimientos por la Estrategia de Seguridad en la Copa Mundial de Futbol 2026, Fuerza Civil fue reconocida este martes por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la planeación, organización y ejecución del Plan Kukulkán, la estrategia nacional de seguridad implementada durante el magno evento deportivo.

En la ceremonia celebrada en el Estado de México, la presidenta agradeció a las entidades que dieron sede a los 13 partidos programados durante el magno evento deportivo.

"Gracias en especial a los tres estados donde se llevaron a cabo los partidos", enfatizó la presidenta", explicó Sheinbaum.

En este evento se recibió el galardón, por medio de Adolfo Flores Pader, quien asistió en representación de Gerardo Flores Escamilla y el estado de Nuevo León. También se contó con la asistencia del gobernador Samuel García, quien agradeció al trabajo de la Fuerza Civil y la coordinación con la federación para llevar a cabo los operativos de seguridad durante los partidos, así como en los FIFA Fan Festival.

Nuevo León se distinguió especialmente como una sede segura durante el Mundial. Gracias al trabajo de la Nueva Fuerza Civil y la coordinación con la federación, los días del Mundial fueron los días MÁS SEGUROS en lo que va del año.



Por eso, junto con la Presidenta Claudia… pic.twitter.com/AF70mIkB7M — Samuel García (@samuel_garcias) July 28, 2026 Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la participación de las policías estatales, al señalar que la seguridad es más efectiva cuando existe confianza, coordinación y objetivos compartidos entre la federación, entidades y municipios. En su participación, detalló que más de 20 dependencias federales, con la participación de más de 124 mil elementos operativos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y corporaciones locales. Previamente, el mandatario estatal reconoció a los mandos de Fuerza Civil por el trabajo realizado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de concluir los 40 días de eventos masivos con saldo blanco en la entidad. En este evento resaltó que la imagen de la entidad cambió con los despliegues llevados a cabo en la entidad, debido a la combinación de excelencia tanto en seguridad pública como en el servicio de los FIFA Fan Fest, donde más de 2.5 millones de personas acudieron a los espacios destinados. Por su parte, el secretario general de Gobierno Estatal, Miguel Ángel Flores Serna, también destacó que la estrategia "Mundial Seguro" permitió garantizar las condiciones de seguridad para los asistentes a este evento deportivo.