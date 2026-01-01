Noreste de México: los casos de desaparición que dejaron huella

Además de los casos mediáticos, organizaciones civiles advierten que existen cientos de desapariciones de menores de edad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

128 mil 64 personas siguen sin ser localizadas en todo el país, lo que significa un aumento del 12% por ciento respecto a 2024.

Cinco estados concentra la mitad de todas las desapariciones: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León; Nuevo León con más de siete mil carpetas activas por personas desaparecidas y no localizadas.

Los municipios con mayor número de casos son: Monterrey, General Escobedo, Apodaca y Juárez. Colectivos de búsqueda señalan que, a pesar de operativos y despliegues, las investigaciones siguen avanzando con lentitud

Uno de los casos que más conmocionó fue la desaparición de cuatro músicos y el representante del Grupo Fugitivo, originarios de Tamaulipas.

El 25 de mayo, cuando se dirigían a una fiesta en Reynosa, fueron secuestrados. Su camioneta apareció dos días después y, tras cinco días de búsqueda, los cuerpos fueron localizados en un predio de la periferia de Reynosa.

“Una vez saliendo de la tocada pues fueron privados de su libertad, se los llevaron, los levantaron ahí”

La Fiscalía de Tamaulipas anunció la detención de nueve presuntos integrantes de la célula “Los Metro” del Cártel del Golfo, aunque aún, a siete meses del hecho, no se confirma su responsabilidad directa.

Días después, a mediados de junio, siete músicos de la agrupación Los Juniors de Monterrey desaparecieron cuando viajaban hacia una presentación privada en la carretera a General Terán. La camioneta en la que se trasladaban presentó fallas y, después de esa comunicación, ya no hubo actividad en sus redes.

Tras dos días de búsqueda, el gobernador Samuel García informó que los músicos habían regresado por su propio pie a sus hogares. Al día siguiente, acudieron a la Fiscalía para rendir declaración. Hasta el momento no hay personas detenidas.

“La localización que hizo la policía ministerial fue en los domicilios de cada uno de ellos, el día de hoy en la mañana. Es la zona del oriente del estado”, dijo uno de los familiares de los musicos.

En junio, tres mujeres, María de la Luz Lara, de 48 años; Natalia Gisela Ramírez, de 50 y Teresa Lizbeth Pérez de 26, desaparecieron cuando viajaban hacia Reynosa.

Un día después, también se reportó la desaparición del enfermero Pedro Antonio Lorenzo Martínez, en el mismo tramo carretero

“Él es una persona que no tiene nada malo, solamente es enfermero”, mencionó durante la protesta una compañera de trabajo del enfermero.

Tras protestas y bloqueos realizados por familiares, el vehículo del enfermero fue encontrado el 18 de junio. Los cuatro desaparecidos fueron localizados el 20 de junio en General Terán: estaban golpeados y tirados en el acotamiento. Recibieron atención médica y fueron dados de alta el 23 de junio.

“Todos, todos estábamos muy decaídos porque son un pilar muy importante para nosotros y para mucha gente”, dijo tras ser localizados un familiar.

En octubre, tres jóvenes originarios de Allende: Britany Paola Esquivel de 24 años, Iván Alejandro Oyervides de 29 y José Luis Garza Guerra, de 27, desaparecieron en Reynosa cuando acudían a recoger un tráiler.

Lograron pedir ayuda en Río Bravo, Tamaulipas, donde fueron auxiliados por familiares. Presentaban golpes visibles, lo que confirma que estuvieron retenidos de manera ilegal.

“Apareció a las 4 de la mañana, él nos habló que ya lo habían soltado”

Aunque se dijo que en este hecho autoridades de seguridad habrían estado involucradas en el secuestro de los tres jóvenes, esto nunca se confirmó.

Uno de los casos más recientes sin resolver es el de Lorena Cortez Villa, joven de Monterrey desaparecida el 1 de octubre tras llegar al aeropuerto de Reynosa.

Según su esposo, ella y dos compañeras fueron interceptadas por hombres armados. La denuncia fue difundida inicialmente por redes sociales.

Hasta ahora: No existe ficha de búsqueda oficial; la Fiscalía de Tamaulipas no ha solicitado apoyo a Nuevo León y desconoce su paradero.

Además de los casos mediáticos, organizaciones civiles advierten que existen cientos de desapariciones de menores de edad, muchas de las cuales se relacionan con: ausencias voluntarias, engaños en redes sociales, o autosecuestros. También están los casos de adultos mayores que se extravían

Pero a pesar de los operativos, de las protestas y de la presión social, las cifras siguen creciendo. Solo en Nuevo León, siete mil familias siguen esperando noticias de sus seres queridos.