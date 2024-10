No pagarán deuda a AyD, 'no le debemos ni un quinto': Adrián

Tras el requerimiento de una deuda de 292 millones de pesos que Agua y Drenaje (AyD) de Monterrey hizo al municipio de Monterrey, el alcalde Adrián de la Garza advirtió que no pagará nada, pues no le debe "ni un solo quinto".

El edil regio aseguró que el municipio no tiene ningún pasivo por contratos o deudas con el organismo descentralizado y aclaró que AyD busca indebidamente cobrar pasivos de colonias y/o vecinos por tomas de agua comunitaria.

Recordó que no es la primera vez que la paraestatal intenta cobrarle, ya que lo mismo quiso hacer en 2015, durante su primer trienio como edil.

"No se le debe absolutamente ni un peso a Agua y Drenaje", dijo.

Alegó que no hay ningún comprobante legal de ese pasivo.

"(El organismo) ha estado tratando de hacer ese cobro desde aproximadamente 2015. Ese cobro se generó por datos que tenemos nosotros sobre tomas que se tenían en algunas colonias que no eran responsabilidad del municipio; sin embargo, para Agua y Drenaje le representó un gasto y se le ocurrió cargárselo al municipio de Monterrey. Hay una Ley de Disciplina Financiera y se deben registrar las deudas; Monterrey no lo tiene registrado como deuda. Por lo tanto, no puede haber un pago o una salida de dinero, y no lo tiene registrado como deuda porque nunca hubo un contrato o un acuerdo que generara esa obligación", aseveró.

El edil afirmó que eso ya lo sabe el organismo.

"Entonces, eso fue parte de lo que le expliqué al director; ya lo habíamos platicado en la anterior administración que me tocó representar y, obviamente, ese cobro se detuvo: Monterrey no le debe nada a Agua y Drenaje, no le debe un solo quinto", insistió.

