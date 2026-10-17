Niegan que ejecutados en Gómez Morín eran líderes criminales

El secretario de Seguridad de Nuevo León informó que las dos personas ejecutadas en la avenida Gómez Morín formaban parte de una estructura delictiva

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla, informó que las dos personas asesinadas en una doble ejecución en la zona de Gómez Morín, en Monterrey, presuntamente formaban parte de una estructura criminal, aunque no eran identificadas como líderes dentro de esa organización.

Durante el Nuevo León Informa, el funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de que el doble homicidio provoque un reacomodo entre grupos delictivos y una disputa por el control de actividades criminales en el municipio.

Al respecto, Escamilla explicó que, de acuerdo con las líneas de investigación actuales, las víctimas participaban en una estructura, pero no tenían un liderazgo que hiciera prever, hasta el momento, un escenario distinto de violencia.

El secretario señaló que las autoridades continuarán reforzando las labores de inteligencia para contener posibles reacciones y esclarecer lo ocurrido.

Añadió que ya se desplegaron elementos operativos y personal de inteligencia, por lo que aseguró que próximamente habrá resultados.

Como parte de las acciones posteriores a estos hechos, también se activó un operativo especial de contención de homicidios en Nuevo León, con atención prioritaria en la zona metropolitana y coordinación entre corporaciones estatales y federales.

En particular, se reforzaron las labores en el poniente del área metropolitana, en colaboración con San Pedro, Santa Catarina y Monterrey.