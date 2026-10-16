Asesinan a dos hombres en un automóvil sobre Gómez Morín

El vehículo en el que viajaban fue baleado y terminó estrellado en el paso elevado de Gómez Morín, a la altura de Morones Prieto

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Tras una persecución que comenzó en San Pedro Garza García, y en la que se detonaron al menos 10 proyectiles de arma de fuego, dos hombres fueron ejecutados mientras circulaban sobre la gaza de la avenida Gómez Morín a la altura de Morones Prieto, en Monterrey.

Las víctimas mortales tripulaban los asientos del conductor y el copiloto de un Volkswagen Vento en color negro con matrícula RKT-631-C originaria de Nuevo León.

Fueron baleados en movimiento y terminaron por estrellar su vehículo en el barandal metálico del paso elevado que se dirige rumbo al poniente de la metrópoli.

El doble homicidio se reportó minutos antes de las 12:30 del mediodía por automovilistas que circulaban por donde se desarrollaba la violenta persecución.

Elementos de Protección Civil de San Pedro y Monterrey se desplegaron para auxiliar a los baleados, sin embargo, ninguno presentaba ya signos vitales.

Los cuerpos, cuyas identidades no fueron identificadas en el sitio, quedaron al interior de la unidad. Al menos 10 casquillos de arma corta fueron localizados a unos 100 metros antes de donde terminaron las víctimas.

El atentado provocó un despliegue policiaco en conjunto de parte de San Pedro, Monterrey, Fuerza Civil y la Fiscalía General de Justicia.

La avenida Gómez Morín, desde territorio sampetrino, permaneció cerrada durante aproximadamente media hora para la llegada de los vehículos oficiales.