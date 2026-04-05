Ni el Viacrucis se salva de 'calvario' del tren en urbe regia

La procesión de Santa María Goretti se quedó 'en pausa' en el cruce de Miguel Nieto y la avenida Venustiano Carranza, porque se atravesó el ferrocarril

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Ni el Viacrucis Viviente de la parroquia de Santa María Goretti se salvó del "calvario" que representa el paso del tren en la metrópoli.

La procesión, con Jesús de Nazareth cargando una pesada cruz de cerca de 100 kilos, se quedó “en pausa” en el cruce de la calle Miguel Nieto y la avenida Venustiano Carranza, porque se atravesó el ferrocarril.

Apenas acababa de iniciar el recorrido por calles de la colonia Garza Nieto, cuando el Viacrucis sufrió su propio calvario.

Fueron al menos 11 minutos los que el nazareno, los soldados, los caballos y el contingente del pueblo de Judea tuvo que esperar para avanzar.

Además, la pesada mole de fierro se quedó detenida por varios minutos, y luego sus operadores hacían maniobras de avance y retroceso en los rieles.

Al joven que representa a Jesús de Nazareth, Hugo Alejandro Servín Alvizo, de 21 años de edad, no le quedó de otra más que esperar.

En los últimos días hemos estado evidenciando los problemas que el paso del ferrocarril ocasiona a la metrópoli.

Es decir, incumple con la seguridad vial en los cruces ferroviarios. Las empresas concesionarias de las vías del tren no tienen plumas electrónicas para impedir el paso de los vehículos cuando la pesada máquina ya está próxima.

Además, esas empresas no tienen medidas de de seguridad en cuanto a protección de lo que trasladan: ya evidenciamos cómo los presuntos delincuentes se introducen a plena luz del día en sus vagones para saquear la carga y venderla "pa’l kilo”.

El tren suele pasar a todas horas, haciendo que por la larga espera los conductores de vehículos se queden varados y, así, se pierden muchas horas-hombre, lo que afecta a la productividad.