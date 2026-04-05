Saquean trenes de Kansas City; atracan vagones en movimiento

El saqueo de material como metales ocurre a plena luz del día en calles cercanas al centro de Monterrey, sin que haya quien lo impida

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A las empresas ferroviarias no solo parece no preocuparles la seguridad de los automovilistas al no invertir en equipamiento que evite accidentes —como plumas electrónicas—, sino tampoco la propia mercancía que transportan.

Esto porque, en el caso de Nuevo León, el saqueo de material como metales ocurre a plena luz del día en calles cercanas al centro de Monterrey, sin que haya quien lo impida.

De hecho, la entidad se encuentra en el top ten nacional en robos a trenes, al colocarse en el cuarto lugar durante 2025, según datos de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTPI).

Info7 comprobó el saqueo de trenes de la empresa Kansas City Southern de México, ahora llamada Canadian Pacific Kansas City.

Cuando el ferrocarril avanzaba por los rieles de la avenida Luis Mora, a la altura de Miguel Nieto, se observó a un grupo de hombres subiendo a los vagones para luego lanzar pedazos de metal que posteriormente venden por kilo.

Sin embargo, el reporte de la ATTPI indica que los productos más robados son autopartes, accesorios, baterías, neumáticos e incluso maíz.

El robo ocurrió a escasos metros de Casa INDI y de la Parroquia Santa María Goretti, en Monterrey.

Luego de que Info7 evidenció que la seguridad vial en los cruces ferroviarios “se la está llevando el tren” por la falta de plumas electrónicas, campanas, chicharras y luces que anticipen el paso del ferrocarril, ahora las cámaras de este medio captaron cómo presuntos migrantes se suben a los vagones para saquear parte de la carga de acero y fierro que transporta.

En las imágenes se observa cómo tres sujetos se organizan y dos de ellos, en distintos momentos, se suben al tren en movimiento, ingresan a los vagones —que no van cubiertos— y cometen el robo, arrojando hacia un costado la pedacería hurtada.

Posteriormente, recogen el material, se reparten el botín y se retiran para esperar el siguiente atraco.