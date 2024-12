'Navidad sin tamales no es Navidad', ¿Cuánto cuesta la masa?

Los tamales son un platillo tradicional mexicano que se remonta a la época prehispánica y popularmente asociamos a la navidad.

Por tal motivo en estas épocas los molinos de maíz presentan una mayor afluencia. Y no se preocupe el kilo de masa se mantiene al mismo precio del año pasado.

“El precio de la masa está en 24 pesos. No ha subido nada. No puede subir nada más, salvo en otros lados, que esté un poquito más barata, un peso”, mencionó Javier González, encargado de molino.

Un precio bastante costeable por la cantidad de tamales que puede generar por kilo.

“Cuatro kilos de masa rinden como para diez docenas de tamales, eso es lo que rinden cuatro kilos de masa. Un kilo de manteca más las hojas".

A diferencia de otros años, don Javier ha visto menor presencia de clientes, por lo que sospecha que la tradición de hacer los tamales va disminuyendo.

“Pues este año una Navidad sin tamales no es Navidad, hay que rezarle al Niño Dios, si no le rezas pues no es Navidad”.

