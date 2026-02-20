Mujer que se lanzó a los automóviles continúa hospitalizada

La información fue dada a conocer por el fiscal Javier Flores Saldívar, quien detalló que la joven, de 25 años de edad, se encuentra con vida

La mujer identificada como Hortensia, quien se lanzó contra automóviles en circulación sobre la avenida Paseo de los Leones, continúa hospitalizada y delicada de salud tras haber sido atropellada en el municipio de Monterrey.

La información fue dada a conocer por el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, quien detalló que la joven, de 25 años de edad, se encuentra con vida y recibe atención médica en un hospital de la localidad.

Con dicha declaración se aclaró además que es falsa la información que circuló en redes sociales sobre su presunto fallecimiento, precisando que su estado de salud es delicado y permanece bajo observación médica.

El incidente se registró sobre la avenida Paseo de los Leones, a la altura de Cumbres Tercer Sector, donde presuntamente la mujer atravesó una crisis relacionada con un trastorno de personalidad, lo que la llevó a ingresar de manera intempestiva a la vialidad.