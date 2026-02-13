Se ofrecen a pagar terapias a conductora tras atropello en Leones

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la víctima, Hortensia, de 24 años, se mantiene grave, pero con vida

El caso de Hortensia, la joven que se viralizó por un video en el que se lanzó al paso de los vehículos en la avenida Paseo de los Leones en Monterrey, causó gran consternación a nivel nacional.

No solo porque, según sus familiares, la joven de 25 años padece de trastornos de personalidad, sino también por la conductora que atropelló a la joven y después de eso pasó unos días detenida como parte del protocolo en casos de atropellos para deslindar responsabilidades.

En un primer instante, la conversación en redes sociales se centró en Hortensia, y la reflexión sobre la salud mental, pero también hubo 'voces' quienes pidieron que se liberara a la conductora, ya que nunca tuvo intención de atropellarla y señalando el posible shock emocional con el que vivirá.

En este contexto, el creador de contenido, Aldo Farah Navarro, se ofreció a pagar los daños causados en el vehículo de Karla, la mujer que sin intención atropelló a Karla. Y en caso de que los daños hayan sido cubiertos por la aseguradora, también le ofreció a la mujer de 46 años pagarle por un año las terapias psicológicas.

Estado de salud de Hortensia

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la víctima, Hortensia, de 24 años, se mantiene grave, pero con vida, presentando lesiones que ponen en riesgo su vida y que tardan más de 15 días en sanar, por lo que su estado de salud continúa bajo estricta vigilancia médica.

Conductora sale libre

La conductora identificada como Karla, de 46 años, quedó en libertad luego de permanecer aproximadamente 24 horas detenida en el Ministerio Público de Asuntos Viales, ubicado en las instalaciones de Tránsito de Monterrey, sobre la avenida Lincoln, tras el atropellamiento de una joven registrado en el poniente de la ciudad.

Atropello viral

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas del martes sobre la avenida Paseo de los Leones, a la altura de la calle Diego Velázquez, en la colonia Cumbres, informó la Secretaría de Seguridad de Monterrey.

Según los primeros reportes, minutos después de bajar del vehículo de sus padres en un punto cercano, la joven —quien padece trastornos de personalidad— caminaba de manera desorientada por la lateral de la avenida.

Un elemento de la Policía Municipal intentó auxiliarla y, al verla avanzar hacia la vialidad, realizó señas a los automovilistas para que redujeran la velocidad.

Sin embargo, la joven cruzó de manera imprudencial los carriles principales, siendo impactada por un vehículo, lo que provocó que saliera proyectada cerca de 20 metros, resultando con lesiones de gravedad.