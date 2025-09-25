Mujer que defraudó en Allende con tandas, no cuenta con denuncias

A pesar de haber cometido fraude reuniendo grupos de personas para las tandas y un número importante que se vieron afectadas, nadie la denunció

La mujer que defraudó en Allende con tandas de dinero en efectivo electrodomésticos televisores y hasta celulares no cuenta con denuncias en su contra.

Se trata de Cecilia Ramírez Pulido, a quien conocieron en la Región Citrícola y área metropolitana como Ceci Pulido, organizadora de tandas que variaba cantidades de 10mil 30 mil hasta los 100 mil pesos.

De acuerdo a sus datos, una fuente policiaca señaló que no cuenta con denuncias en su contra.

Mujeres afectadas habrían acudido con la policía local para denunciar los hechos el día que escapo del domicilio que rentaba en colonia Bugambilias por calle Crisantemos en su cruce con calle Tulipanes en Allende.

La fuente policiaca dijo que la policía local no pudo detenerla, puesto que afectados denunciaron cunando ya habría escapado de Allende.

Ceci Pulido se quedo con dinero en efectivo pues como organizaba tandas y era ella misma las primeras que recibían el beneficio cada una de 30 a 40 mil pesos.