Denuncian a mujer por fraude de tandas en Allende

Además de ofrecer tandas de dinero en efectivo también ofrecía tandas de terrenos, vehículos, televisiones, juguetes y otros artículos

Una mujer fue denunciada en Allende por cometer fraude en municipios de la Región Citrícola y área metropolitana. La mujer ofrecía tandas en diversas denominaciones, 10 mil, 20 mil, 30 mil y hasta los 100 mil pesos. Además de ofrecer tandas de dinero en efectivo, también ofrecía tandas de terrenos, vehículos, televisiones, juguetes y otros artículos. La mujer fue denunciada en la Fiscalía, pues solicitan la reparación del daño. Las afectadas relataron que fueron víctimas porque no les entregaron tandas de 30, 40 mil y otras denominaciones. Operaba desde Allende en un edificio llamado Cecy Boutique, desde donde organizaba grupos de 30 personas cada uno, llegando hasta juntar grupos de 100, casi las 3 mil gentes.