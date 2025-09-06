Info 7 Logo
Denuncian a mujer por fraude de tandas en Allende

Por: Alejandro García

05 Septiembre 2025, 13:50

Además de ofrecer tandas de dinero en efectivo también ofrecía tandas de terrenos, vehículos, televisiones, juguetes y otros artículos

Una mujer fue denunciada en Allende por cometer fraude en municipios de la Región Citrícola y área metropolitana. 

La mujer ofrecía tandas en diversas denominaciones, 10 mil, 20 mil, 30 mil y hasta los 100 mil pesos.

Además de ofrecer tandas de dinero en efectivo, también ofrecía tandas de terrenos, vehículos, televisiones, juguetes y otros artículos.

La mujer fue denunciada en la Fiscalía, pues solicitan la reparación del daño.

Las afectadas relataron que fueron víctimas porque no les entregaron tandas de 30, 40 mil y otras denominaciones.

Operaba desde Allende en un edificio llamado Cecy Boutique, desde donde organizaba grupos de 30 personas cada uno, llegando hasta juntar  grupos de 100, casi las 3 mil gentes.

