Mueren tres menores en volcadura de camioneta en Doctor Arroyo

El fatal percance se registro ayer martes cuando la familia se dirigía rumbo a San Luis Potosí tras visitar Montemorelos

Tres menores de edad fallecieron luego de que la camioneta en la que viajaban volcó, presuntamente por una falla mecánica, cuando viajaban por la carretera en Doctor Arroyo.

La familia regresaba a su ciudad de origen en San Luis Potosí, tras pasar unos días con su familia en Montemorelos, Nuevo León.

Los cuerpos de dos de los menores, Ramiro, de 16 años, y Nancy de 12, quedaron sin vida sobre la carretera Matehuala-Saltillo, a la altura del ejido Santa Ana en Doctor Arroyo, mientras que otras tres personas lesionadas fueron trasladados a la Clínica 14 del IMSS en Matehuala.

Lamentablemente el niño Gael de 6 años falleció cuando era atendido en el nosocomio.

Los papás, Ramiro Reyna y su esposa Araceli Jaramillo, aún permanecían hasta la tarde de ayer en la Clínica 14, con estado de salud delicado, dijo una fuente allegada a las investigaciones.