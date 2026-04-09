Volcadura de camioneta deja dos muertos en Doctor Arroyo

El fatal percance, registrado en la carretera 57 en el tramo de Matehuala a San Roberto, también dejó un menor lesionado

Dos personas muertas y un menor lesionado fue el saldo de un accidente vial registrado en la carretera 57, en Doctor Arroyo, Nuevo León.

De acuerdo al parte de las autoridades señalaron que el accidente se registró en el tramo de Matehuala a San Roberto, a la altura del ejido Santa Ana.

El menor fue trasladado al hospital por paramédicos de respuesta inmediata que se encuentran en la delegación de la comunidad de los Medina.

El vehículo en el que viajaban se trataba de una camioneta en color rojo que terminó volcada en la carretera.

El tráfico se tornó lento en ese lugar en ambos sentidos de la circulación.

Personal de la Guardia Nacional división caminos se encuentran en el perímetro abanderando el lugar para esperar la llegada de elementos de la Fiscalia.

Las personas que perdieron la vida así como el menor lesionado no han sido identificadas.