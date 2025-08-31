Muere por causas naturales bebé encontrada en camión de basura

La Fiscalía señaló qué van a revisar la ruta del camión recolector para ver su recorrido y poder dar con el domicilio o lugar donde se pudo dar el hecho

La bebé que fue encontrada en un camión de la basura, murió por causas naturales, así lo dio a conocer el Fiscal General de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar.

Tras participar en la mesa de seguridad, señaló qué van a revisar la ruta del camión recolector para ver su recorrido y poder dar con el domicilio o lugar donde se pudo dar el hecho.

Flores Saldívar añadió que esta situación no se persigue como feminicidio sino, sería contra inhumaciones y sería delito menor considerado no grave.

Te puede interesar: Hallan el cuerpo de un bebé en camión de basura en Escobedo

La bebé encontrada era prematura y presentaba hematomas y desprendimiento de piel en región cefálica, confirmó la Fiscalía.

La autoridad estatal informó que la bebé, que aún tenía el cordón umbilical, fue encontrada dentro de una bolsa de plástico color negro, la cual contenía fragmentos de papel y toallas sanitarias con manchas rojizas.

También se localizó una segunda bolsa de plástico que contenía una blusa en color rojo, y que también tenía algunas manchas.

El caso fue turnado al Grupo de Feminicidios de la Agencia Estatal de Investigaciones para su investigación correspondiente.