Hallan el cuerpo de un bebé en camión de basura en Escobedo

Los empleador de recolección de basura realizaron el atroz hallazgo cuando se disponían a prensar la basura lo que dejó al descubierto el cuerpo

Autoridades municipales y estatales se encuentran investigando el hallazgo del cuerpo de un bebé encontrado sin vida en el área de carga de un camión recolector de basura, en la colonia San Marcos II.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo informó que el hallazgo lo realizaron los operadores de la unidad recolectora alrededor de las 11:00 horas cuando circulaban por la calle Pedro Ferriz Santa Cruz con Horacio Pedraza, en la citada colonia.

Se detalló que los operadores de la unidad número 22 recolectaban basura de los hogares y al circular por la citada artería detuvieron la marcha para el procedimiento de trasvase o compactación de los desechos cuando observaron el cuerpo del bebé.

El operador de la unidad y dos ayudantes informaron de inmediato a sus superiores y después al 911, de donde se informó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Escobedo.

Elementos Proxpol acudieron al lugar y se informó a la Fiscalía para el proceso de investigación.

Mientras tanto autoridades municipales establecieron puntos de seguridad y filtros en puntos estratégicos del sector para dar con los responsable.