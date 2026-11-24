Sherry Lynn Ballard, de 67 años, falleció tras un accidente vial en Miguel Alemán; su esposo y otras tres personas resultaron lesionados

Una mujer de 67 años, originaria de Wisconsin, Estados Unidos, murió luego de resultar lesionada en un accidente vial registrado sobre Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca.

La víctima fue identificada como Sherry Lynn Ballard, quien se encontraba de visita en la ciudad junto a su esposo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos se dirigían al Aeropuerto Internacional de Monterrey después de acudir a cenar, cuando, aproximadamente dos kilómetros antes de llegar a la terminal aérea sufrieron el impacto.

En el choque también resultaron lesionadas otras tres personas que viajaban en el vehículo y un taxi involucrado en el percance. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

La mujer fue llevada al Hospital Metropolitano, donde posteriormente se reportó su fallecimiento, mientras que su esposo permanece internado en la Clínica 21 del IMSS.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones ya tomaron conocimiento de los hechos para esclarecer las circunstancias del accidente.