Un accidente vial dejó como saldo cuatro personas lesionadas, dos de ellas prensadas, sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca

Un accidente vial dejó como saldo cuatro personas lesionadas, dos de ellas prensadas, sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, una camioneta tipo van se estrelló contra una de las columnas del Metro y, tras el impacto, salió proyectada hasta chocar contra un taxi que circulaba por la misma vía.

En el accidente resultaron cuatro personas lesionadas, dos de las cuales quedaron prensadas entre los vehículos, por lo que fue necesario realizar maniobras para su liberación y estabilización.

Los afectados fueron trasladados al Hospital General de Zona número 21 del IMSS para recibir atención médica.

Finalmente, personal de Vialidad quedó a cargo de las investigaciones y del procedimiento correspondiente.