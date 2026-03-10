Muere menor de 5 años tras intento de asalto en Apodaca

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Acapulco y Girasol, en el acceso a un supermercado, donde hombres armados dispararon contra el vehículo

Un menor de edad perdió la vida tras resultar herido durante un ataque a balazos registrado en la colonia Las Margaritas, en el municipio de Apodaca.

Menor habría recibido impacto de bala

De manera preliminar, el niño fue identificado como Josué, quien habría recibido al menos un impacto de bala durante la agresión y posteriormente falleció a causa de las heridas.

Dos personas más resultan gravemente lesionadas

En el mismo ataque también resultaron gravemente lesionadas una menor de 11 años y una mujer de aproximadamente 40 años, quienes fueron trasladadas de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Autoridades investigan móvil del ataque

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, una de las principales líneas de investigación apunta a un intento de robo de vehículo.

Sin embargo, autoridades de seguridad municipal manejan otra versión preliminar, señalando que el ataque podría haber estado dirigido contra el padre de familia que presuntamente viajaba en la camioneta.

Ataque ocurrió frente a supermercado

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Acapulco y Girasol, en el acceso a un supermercado, donde hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba la familia.

Tras el ataque se desplegó un operativo policial, mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones continúan con las indagatorias para ubicar a los responsables.