Muere joven cubano tras explosión en la colonia Buenos Aires

Erick, de 23 años y de origen cubano, murió a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió durante la explosión en una vivienda en la colonia Buenos Aires

Después de permanecer cuatro días internado, del jueves al domingo, en el Hospital Universitario, Erick, de 23 años y de origen cubano, murió a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió durante la explosión de una vivienda en la colonia Buenos Aires, en Monterrey.

El joven fue ingresado de emergencia al nosocomio el pasado jueves, luego de ser localizado por los cuerpos de auxilio entre los daños provocados por una explosión ocurrida en una vivienda de dos niveles ubicada sobre la calle Macario Pérez, en su cruce con Alfredo González Treviño.

Erick presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, tórax, abdomen, brazos, piernas y genitales, con lesiones que prácticamente afectaban todo su cuerpo.

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Durante los cuatro días que permaneció hospitalizado, su estado de salud fue reportado como grave debido a la extensión y profundidad de las quemaduras, fue durante la tarde del domingo que finalmente falleció.

La explosión ocurrió alrededor de las 8:00 horas del jueves y, de acuerdo con los primeros reportes, una aparente acumulación de gas habría provocado el estallido, seguido de un incendio que afectó principalmente la segunda planta del inmueble.

Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León, CRUM y policías municipales, quienes localizaron al joven lesionado y realizaron maniobras para estabilizarlo antes de trasladarlo de emergencia al Hospital Universitario.

Sin embargo, pese a la atención médica recibida, Erick murió el domingo, cuatro días después de aquella explosión que lo dejó con lesiones de extrema gravedad.

Las autoridades continúan con los peritajes para establecer con precisión las causas que originaron la acumulación de gas y posterior explosión.