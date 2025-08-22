Muere hombre atropellado al intentar cruzar la avenida Cuauhtémoc

En la escena quedaron esparcidos los zapatos y un reloj del peatón, muestra de la violencia con la que fue embestido. El conductor no se detuvo y huyó

Un hombre de aproximadamente 60 años murió de manera instantánea tras ser atropellado en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y 15 de Mayo, en el centro de Monterrey.

Según testigos el accidente ocurrió al filo de las 22:40 horas cuando la víctima intentaba atravesar los carriles de circulación de la avenida Cuauthemoc y fue alcanzado por un vehículo que circulaba a alta velocidad. Testigos relataron que el impacto lo proyectó varios metros hacia adelante, provocando que terminara sobre el pavimento con lesiones fatales.

En la escena quedaron esparcidos los zapatos y un reloj del peatón, muestra de la violencia con la que fue embestido. El conductor involucrado no se detuvo y huyó del lugar inmediatamente después del hecho.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. La zona fue resguardada por agentes de tránsito, quienes cerraron parte de la avenida para facilitar el trabajo de los peritos.

Autoridades informaron que en el área existen cámaras de seguridad del C4, las cuales podrían aportar información para la identificación del vehículo responsable y el esclarecimiento del caso.