Muere bebé atropellado por su propia madre en Santiago

Un bebé de un año y seis meses perdió la vida tras ser atropellado accidentalmente por su madre en un estacionamiento ubicado sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago. El hecho ha causado profunda consternación entre los habitantes de la zona, ocurrió la mañana de este jueves mientras la mujer realizaba maniobras para estacionarse frente a un supermercado.

De acuerdo con los primeros reportes, la madre y el menor viajaban en una camioneta Nissan Murano. Según trascendió, el pequeño viajaba en los asientos traseros y habría abierto la puerta del vehículo, la cual no contaba con el seguro de protección activado. Al hacerlo, cayó al pavimento justo mientras la conductora continuaba acomodando la unidad sin percatarse de la situación.

Fue hasta que la mujer sintió el paso de las llantas sobre un obstáculo cuando detuvo de inmediato la camioneta. Al no ver al menor dentro, descendió y descubrió el fatal accidente. Paramédicos de Protección Civil de Santiago acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que el bebé ya no contaba con signos vitales.

El percance fue reportado alrededor de las 9:00 horas, en el kilómetro 248 de la Carretera Nacional, en el sentido de la circulación de norte a sur. La mujer, identificada como Julisa “N”, de 34 años, quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes y la integración de la carpeta del caso.

Reglas y sanciones sobre el uso de portabebés en Nuevo León

De acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, vigente en México, todos los menores deben viajar en un asiento de seguridad adecuado para su edad, peso y talla, ubicado siempre en la parte trasera del automóvil.

En Nuevo León, diversos reglamentos municipales establecen que los niños pequeños deben ir asegurados en portabebés o asientos infantiles homologados; omitir estas medidas puede derivar en sanciones que van desde multas basadas en la UMA hasta la retención del vehículo en casos más graves.

Estas disposiciones buscan reducir el riesgo de lesiones fatales en menores, ya que el uso correcto de un sistema de retención infantil disminuye de forma considerable la probabilidad de muerte o lesiones severas en accidentes viales.

Aunque cada municipio puede tener ajustes específicos, la recomendación de las autoridades estatales y federales es unánime: los más pequeños deben viajar siempre en un dispositivo de seguridad apropiado y con todos los seguros activados, incluso en trayectos cortos o dentro de estacionamientos.