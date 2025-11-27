Investigan atropello de mujer en la colonia Moderna

El nieto de la afectada interpuso una denuncia para la búsqueda del responsable, por lo que la fiscalía ya comienza con las investigaciones

El video que circula a través de redes sociales, donde se muestra a una mujer mayor, siendo atropellada por un vehículo, en la colonia Moderna ya es investigado por las autoridades.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad en la calle Magnolia, muestran el momento en que la mujer intenta cruzar la calle cuando el automóvil en color oscuro la embiste sin ninguna precaución, para después dejarla en el piso.

El nieto de la afectada interpuso una denuncia para la búsqueda del responsable, por lo que la fiscalía ya comienza con las investigaciones así lo dio a conocer Javier Flores Saldívar, fiscal general.

“Se está actuando, se tiene la como todos los casos, el delito tipo y profecía se investigan los hechos se está buscando al responsable Parra para tener su aseguramiento”, mencionó el fiscal

Presuntamente el auto señalado sería utilizado como servicio de plataforma, dando a conocer de forma preliminar que el posible conductor registrado con el nombre de “Carlos”, aunque será la autoridad la encargada de verificar estos datos.

La familia de la mujer exigen ayuda para localizar al responsable quien le causó lesiones considerables a la mujer, así como fue capaz de dejarla ahí.