Miguel Treviño pide retirar a personal por agredir a mujer

El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, reaccionó a la protesta que hicieron comerciantes de Centrito, después de que una empresaria fue agredida por dos trabajadoras de las obras de regeneración y quedó captado en video.

Fue a través de una publicación en Twitter ayer domingo que el alcalde reprobó las agresiones del personal de una de las obras.

"El personal de una de las obras reaccionó de manera equivocada a las constantes agresiones de una comerciante", se lee en el comunicado.

Y solicitó a la constructora a cargo de la obra que retire al personal involucrado en dichas agresiones a una comerciante.

"Pedimos a la constructora que retire a su personal y ya Asuntos Internos y la Comisión de Honor y Justicia revisan la actuación de la policía vial que atendió el caso", se lee.

"Tenemos que ser los primeros en promover una convivencia basada en el respeto", finaliza el comunicado.

La afectada, Martha Garza, relató que el ataqué ocurrió el pasado viernes cuando el par de empleadas la acusaron de derribar una barrera metálica.

"Yo estaba dentro del local cuando escucho que alguien grita algo, me salgo a ver qué pasó y veo a estas muchachas muy agresivas diciendo un montón de groserías."

"Me regreso para tomar el teléfono y grabarlas, por lo cual ellas se pusieron más enojadas. Me dijeron 'no me estés grabando', y seguí grabando. Según ellas yo tumbé una valla", relató Garza.

"Ella me arrebata el celular, y cuando lo hace se lo intento quitar y su compañera me jaloneó y me sacó del local, ahí empezó la agresión, horrible", agregó.

Por este motivo, ayer domingo una docena de personas se congregaron sobre la rotonda de Calzada San Pedro para exigir una disculpa pública al alcalde Miguel Treviño.

