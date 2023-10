Protestan contra agresión a comerciante de Centrito

Comerciantes de Centrito Valle protestaron contra la agresión que dos trabajadoras de las obras de regeneración cometieron contra una empresaria.

Fueron aproximadamente una docena de personas las que se congregaron sobre la rotonda de Calzada San Pedro para exigir una disculpa pública al alcalde Miguel Treviño.

La afectada, Martha Garza, relató que el ataqué ocurrió el pasado viernes cuando el par de empleadas la acusaron de derribar una barrera metálica.

“Yo estaba dentro del local cuando escucho que alguien grita algo, me salgo a ver qué pasó y veo a estas muchachas muy agresivas diciendo un montón de groserías."

“Me regreso para tomar el teléfono y grabarlas, por lo cual ellas se pusieron más enojadas. Me dijeron 'no me estés grabando', y seguí grabando. Según ellas yo tumbé una valla”, relató Garza.

“Ella me arrebata el celular, y cuando lo hace se lo intento quitar y su compañera me jaloneó y me sacó del local, ahí empezó la agresión, horrible”, agregó.

Alberto Frías, empresario del sector, pidió que el ataque sea enmendado, además de la disculpa púbica por parte del municipio.

Así mismo, los manifestantes reiteraron su critica hacia la tardanza en las obras de Centrito, y advirtieron que la próxima semana organizarán una nueva protesta.

“Es inadmisible que hayan golpeado a la señora en el piso, que se le hayan trepado encima como fieras, como leones."

“Entiéndelo, alcalde, hemos perdido cientos de millones de pesos a costa de una obra de relumbrón, que por ciento va a quedar pésimamente al final, con embotellamientos”, dijo Frías.

