Menosprecio a su pastelería se traduce en apoyo y más ventas

Roberta apenas si tiene tiempo de estar en la matriz de su pastelería, el apoyo en las redes sociales se tradujo en ventas y se la pasa de un local a otro, llevando pasteles que con su equipo de trabajo realiza de forma casera.

Desde hace dos días, las personas no dejan de llegar para llevarse uno de sus productos.

“No sabemos bien qué pasó, todo ha sido una locura, pero pues muy contenta por todo lo que hemos estado recibiendo de cariño”, manifestó.

Entrar a uno de los locales de Roberta es adentrarse a un proyecto de familia. Ella y sus colaboradoras, que algunas de ellas están desde que inició, reciben a sus clientes con amabilidad para ofrecer botanas o postres.

Hasta el momento, Roberta no ha hablado con el famoso quien menospreció su proyecto, sin embargo ella se enfoca en los buenos deseos de las personas y el apoyo que reciba en redes sociales.

Además invitó a todas las personas que quieren emprender un negocio a perder el miedo.

“Que le den para adelante que no tengan miedo que lo hagan. Yo también tuve miedo, yo no empezaba el negocio porque tenía miedo, me acuerdo que yo decía que no podía sola. Agárrense de personas que les puedan ayudar”, expresó.





