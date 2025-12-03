Mariana Rodríguez comparte testimonio de niña golpeada

La denuncia surgió en redes sociales después de que los vecinos dejaron de ver a la menor en la calle y temieron por su integridad.

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, confirmó que la menor que fue captada en video cuando es golpeada por su madre se encuentra a salvo en Capullos.

Este martes se difundió ampliamente en redes sociales la denuncia de una vecina de la colonia Tierra Propia segundo sector en Guadalupe, donde asegura que la menor de cuatro años de edad es víctima de maltrato constante por parte de su propia madre.

Las imágenes generaron indignación entre los usuarios que reaccionaron con enojo y etiquetaron a la esposa del gobernador de Nuevo León.

Atenta a la ciudadanía, Mariana Rodríguez, compartió una historia en donde confirma que la menor fue resguardada por personal del DIF estatal y actualmente se encuentra a salvo en Capullos.

En otra historia de Instagram, Mariana comparte un video de la menor en donde con tristeza menciona que fue golpeada por su mamá, pero ahora ya se encuentra bien.

Aunque el video y la detención se dieron a conocer este martes, de acuerdo con el Estado la niña se encuentra bajo resguardo desde el pasado 12 de noviembre.

Por su parte, el alcalde Guadalupe, Héctor García García, confirmó que la madre ya fue detenida para que responda por el maltrato a su hija.

Agregó en entrevista que la menor está físicamente en buenas condiciones.

Con información de David Cázares