Mantiene Nuevo León bajo promedio de homicidios en 2026

La Mesa de Construcción de Paz reveló este miércoles que el promedio diario de homicidios se mantuvo en 75%, por debajo de su pico más alto en comparación al 2024.

Mantienen promedio por debajo de lo estipulado en 2024

Durante la reunión encabezada por el gobernador Samuel García Sepúlveda, se demostró que el promedio diario de homicidios se mantuvo en 1.4 durante el mes de octubre, por debajo del 5.6 registrado en mayo del 2024.

Estos resultados se suman a la etapa de contención de delitos presentados durante los últimos meses por las autoridades estatales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, el Área Metropolitana se encuentra por debajo de la media nacional en percepción de inseguridad, mientras que Fuerza Civil se mantuvo como la policía con mayor percepción de confianza en México.