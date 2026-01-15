Disminuye 75% homicidios diarios en comparación a 2025

El gobernador reiteró que dichas estrategias deberán continuar, para sustentar los primeros lugares de las autoridades de percepción ciudadana a nivel nacional

La Mesa de Construcción de la Paz informó que se presentó una reducción en el índice de delitos de 39%, en comparación a lo registrado durante 2025.

De acuerdo con los datos presentados durante la reunión en la Mesa de Construcción de Paz de Nuevo León, se notificaron 20 homicidios, 13 menos a los establecidos en el mismo periodo.

Aseguran que el promedio diario de homicidios se mantuvo en 1.5, el cual ha sido consistente durante los últimos seis meses. Esto representa 75% menos de homicidios diarios frente a lo registrado en mayo 2024, mes en el que se reportó la mayor cantidad de estas incidencias.

Con respecto al resto de los delitos con respecto al año anterior, se registró que los robos, en cualquiera de sus modalidades, bajaron de 37 a 29 reportes por día. Mientras que los cometidos por violencia de género se mantuvieron en 65.

Gobernador pide reforzar estrategias ante resultados

El gobernador Samuel García pidió reforzar las estrategias de contención del delito, con el objetivo de mantener las condiciones de seguridad, mismas que mantienen a los policías locales en los primeros lugares de percepción ciudadana.

Esta Mesa de Construcción por la Paz se confirmar por autoridades de los tres órdenes de Gobierno, incluido Gobierno del Estado de Nuevo León, Fuerza Civil, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Centro Nacional de Inteligencia y Agencia Estatal de Investigaciones.