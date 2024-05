Acusa que lo despojan de participación en Garage y Talleres

El empresario, Arturo Bernabé Cortés Garza, acusó que en base a ilegalidades, fue despojado de su participación accionaria en la empresa Garage y Talleres que fundaron su abuelo y padre en 1947.

En esa maniobra ilegal, acusó, la encabezó Arturo Treviño, suegro de su hermano Roberto, quien a su vez fue apoyado por el ahora funcionarios actuales de la Fiscalía de Nuevo León, el poder judicial y a un candidato.

En un video, Cortés Garza señaló que tras el fallecimiento de su padre el 5 de octubre de 2021, comenzó una serie de maniobras fraudulentas destinadas a despojarlo de su herencia.

Según su testimonio, el abogado de la empresa, Martín González, lo llamó a la casa de su hermano Roberto Cortés, donde se le pidió que firmara un testamento con fecha anterior y con el sello de la compañía, a lo cual se negó.

Cortés relató que la primera tentativa de despojo no tuvo éxito, pero una posterior junta de asamblea, que califica como fraudulenta y plagada de irregularidades, se llevó a cabo sin su convocatoria.

En dicha junta, se aprobó la compra de su participación accionaria sin su consentimiento, resultando en que su hermano Roberto quedó con el 99% de la empresa y su cuñada con el 1 por ciento.

“Me pidieron que firmaran un testamento con 12 meses de anticipación y que lo firmara con el sello de la compañía, esa fue la primera a lo que me negué.

“En la segunda ocasión que me tratan de robar mi participación accionaria es una junta de asamblea fraudulenta que se lleva a cabo en un restaurante aquí en la localidad, no se me convoca y en una junta de asamblea plagada de irregularidades.

“Ni siquiera el quórum estuvo presente del cual se tiene videos, fotografías me compran sin mi consentimiento, mi participación accionaria quedando el 99% Roberto, mi hermano, y el 1% su esposa.

“Acto seguido nosotros emprendemos una acción para oponernos a esa junta de asamblea fraudulenta obteniendo favorablemente una oposición por el poder judicial porque aún y cuando teniendo esa oposición confabulados la Fiscalía con el Poder Judicial”, indicó.

A pesar de haber emprendido acciones legales y obtener inicialmente recursos favorables por parte del Poder Judicial del estado, Cortés afirmó que el 2 de noviembre de 2023 la empresa fue asegurada debido a lo que él describe como una confabulación entre la Fiscalía y el Poder Judicial.

Señaló que Treviño, suegro de su hermano, prometió un 25% de la compañía a Filiberto de la Garza, lo que habría motivado la intervención en su contra.

Arturo también mencionó múltiples reuniones con Adrián de la Garza Santos y Filiberto de la Garza, quienes le aseguraron que le pagarían por su participación en la empresa.

Sin embargo, dichas promesas no se cumplieron, y en una tercera reunión le informaron que el pago se haría en tres años y que debía cubrir varios costos adicionales, lo que él considera una táctica para expulsarlo definitivamente de la compañía y apropiarse de ella.

“Yo lo que me di cuenta era que no era una compra, era quererme sacar de la compañía y quererme robar la compañía en la tercera reunión.

“¿Qué es lo que pasa en esa junta? Lo que me dicen es que está la propuesta que me iban a pagar en lugar de los 21 días, me iban a pagar en tres años que querían que aparte yo pagara, un factoraje.

“Si yo quería ese dinero que pagar a mis abogados y que les pagara a ellos $100 millones de pesos, me lo pide Adrián.

“Lo que me dice de que yo debería aceptar esa cantidad de dinero porque él controlaba la Fiscalía y al Poder Judicial”, afirmó.

Hasta el momento, dijo el denunciante, no se le ha pagado nada y no tiene su participación accionaria.

