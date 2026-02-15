Madre de sospechoso en caso Britthany permanece detenida

La mujer fue detenida por el delito de resistencia de particulares y autoridades analizan si existen elementos que la vinculen también con el crimen.

La madre del principal sospechoso en el caso del feminicidio de Britthany Nahomi, José “N”, alias “Patines”, continúa detenida, informó el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar.

La mujer fue detenida por el delito de resistencia de particulares y permanece bajo investigación mientras las autoridades analizan si existen elementos que la vinculen también con el crimen.

“Se encuentra ahorita, privada de la libertad (madre del presunto feminicida) por resistencia a particulares. Se está analizando detenidamente la carpeta respecto a los sucesos que se mencionan, pero estamos determinando si existe algún tipo de responsabilidad”, declaró el fiscal al término de la reunión de seguridad realizada al interior del Palacio de Gobierno.

Por lo que hasta el momento, dos personas están bajo investigación del Ministerio Público: el menor de edad ,con quien la víctima presuntamente mantenía una relación sentimental, y la madre de este, quien no ha sido identificada oficialmente.

La adolescente fue reportada como desaparecida y, tras más de once días de búsqueda, su cuerpo fue localizado en un terreno baldío en la colonia Barrio de la Industria, en Monterrey. No fue sino hasta el 9 de febrero cuando las autoridades confirmaron oficialmente su identidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado sepultado y presentaba visibles huellas de violencia. Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes en el sitio, incluyendo el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

El dictamen forense determinó que la causa de muerte fue un disparo en la cabeza.