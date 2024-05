Lorenia Canavati responde a denuncias de Fernández

La candidata de Movimiento Ciudadano, Lorenia Canavati se pronunció en contra de las denuncias que interpuso Mauricio Fernández por difamación y calumnias el pasado lunes ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y el Instituto Estatal Electoral.



Por medio de un video publicado en su perfil de “X”, la abanderada de Movimiento Ciudadano mostró archivos periodísticos donde el candidato panista afirmó negociar con el crimen organizado y la existencia de un grupo rudo.



Asimismo, Lorenia Canavati reiteró que esto se trata de un intento para amedrentarla durante la contienda electoral por la alcaldía sampetrina y cuestionó la veracidad de su contrincante en cuanto a las declaraciones respecto al supuesto blindaje del municipio más rico de Latinoamérica.



“Mauricio, no existe ninguna difamación, es una verdad conocida, basada en lo que tú mismo has dicho y declarado muchas veces, es tu palabra contra la tuya, además, es algo que los medios han documentado por años, creaste, pagaste y protegiste a un grupo rudo.



“¿A cuál Mauricio le creemos? ¿Al qué dice que existió el grupo rudo o al que dice que no? En pleno ejercicio de democrático pretendes amedrentarme, callarme y hasta meterme a la cárcel por cuestionarte” señaló Canavati.



Las denuncias interpuestas por Mauricio Fernández, solicitaron a los órganos judicial y electoral que se suspendieran las cuentas de la abanderada naranja, donde se hayan publicado los videos donde señalan supuestos nexos con el crimen organizado.



A esta polémica también se sumó la candidata independiente, Vivianne Clariond quien defendió en redes sociales a Lorenia con el mismo argumento, de que son declaraciones hechas anteriormente por Mauricio Fenández.



Fernández, aseguró que no va a desistir en las denuncias y usará toda fuerza legal que tenga disponible para llegar hasta la última instancia y de ser necesario que la candidata emecista llegue a prisión por sus declaraciones.

