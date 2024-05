Doble oro para arqueras de UANL en Universiada Nacional 2024

Entendí que aquí ganamos todos o perdemos todos, así me dijo un entrenador, entonces me relajé y subí mi nivel, me motivó el trabajo en equipo, el saber eso, creo un mejor equipo en Tigres y aquí está el resultado, mencionó Rentería, quien compite en su segundo año representando los colores azul y oro.” Señaló Rentería Enríquez.